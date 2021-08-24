SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de Youtuber Mert Armağan'ı döven şahıslar yakalandı

Son dakika haberleri... Kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmak üzere İstanbul Kadıköy'de vatandaşla röportaj yapan Mert Armağan, yanına gelen iki kişinin saldırısına uğradı. Olayın ardından yakalanan iki kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, Mert Armağan adlı kişi kendi kanalında yayınlamak üzere sokakta vatandaşla röportaj yaptığı esnada yanına gelen iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre iki kişi Armağan'a saldırdı. Armağan o anlar sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, V.A.(20) ve K.K.(21) isimli şahısları yakaladı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.