Video Yaşam SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza... 3 ölü 20 yaralı
18.08.2025 | 08:00

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

