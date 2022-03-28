SON DAKİKA! Mayın şüphesi! Yalova'nın Armutlu ilçesinde denizde bir cisim bulundu | Video
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Yalova Armutlu ilçesi Dereağzı mevkiinde denizde mayın olduğu şüphelenilen bir cisim bulundu. Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.