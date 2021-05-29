Son dakika: Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu yağmur yağışı İstanbul'da etkili oluyor

Son dakika haberleri... İstanbul Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Yağış, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağmur uyarısı yapmıştı. Taksim Meydanı'nda da saat 14.30 sıralarında yağış etkili oldu. Yağış, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı. Bazı vatandaşlar yağmurun dinmesini durakta ya da mekanların önünde beklerken bazı vatandaşlar da şemsiyesiyle meydanda gezmeye devam etti.