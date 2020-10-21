Video Yaşam Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video
21.10.2020 | 09:56

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Milli Savunma Bakanlığı "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir"

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