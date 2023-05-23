Son Dakika: Müge Anlı ceset bulunduğunu açıkladı! Sevgi Demirci olayında şok gelişme! | Video

Son dakika haberi: Müge Anlı'da aranan Sevgi Demirci olayında çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Anlı, kazı çalışması yapılan noktada bir cesedin çıkarıldığını açıkladı. Şüpheli Ünal Yurdakul ise Sevgi ile bir dönem ilişki yaşadıklarını anlattı.