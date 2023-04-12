Son Dakika: Örfi Çetinkaya hakkında flaş gelişme! | Video
“Kırmızı Bülten” ile aranan, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Sarıyer’de gözaltına alınan firari uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya (74), İstanbul Narkotik ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi.
"Kırmızı Bülten" ile aranan, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Sarıyer'de gözaltına alınan firari uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya (74), İstanbul Narkotik ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi.
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