SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Mustafa Üstündağ'ın silahlı kavgasının şok görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... Ünlü Oyuncu Mustafa Üstündağ'ın Muğla Bodrum'da karıştığı silahlı kavganın cep telefonuna yansıyan şok görüntüleri ortaya çıktı! Olayın ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' isimli dizilerle da tanınan Ünlü Oyuncu Mustafa Üstündağ ile beraberindeki 5 kişinin gözaltına alıdnığı bildirildi.

Olay Muğla Bodrum'da saat 19.30 sıralarında Yakaköy Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.