Sultanbeyli’de kuyumcudan 570 bin TL’lik külçe altın hırsızlığı kamerada | Video
Sultanbeyli’de bir kuyumcuya müşteri kılığında giren şahıs, tezgahın üzerinde bulunan yaklaşık 570 bin TL değerindeki külçe altını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.N.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
01:26
03:11
03:50
Aydın merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 tutuklama | Video 22.04.2025 | 11:34
00:32
02:21
Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı | Video 22.04.2025 | 10:56
02:02
2 yaşındaki çocuğa bakıcı dehşeti! Gizli kamera ortaya çıkardı | Video 22.04.2025 | 10:55
00:42
02:26
05:55
02:56
05:03
Süs havuzu faciasında 4 tutuklama | Video 22.04.2025 | 09:46
01:00
Kütahya'da 2 ev ve 1 işyerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi | Video 22.04.2025 | 09:45
00:53
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 ölü, 4 yaralı | Video 22.04.2025 | 09:38
05:52
01:49
00:14
Bakanlık, Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacak | Video 22.04.2025 | 08:42
00:29
Gemlik’te kaçak kazı yapanlara suçüstü | Video 22.04.2025 | 08:42
05:15
Tekel bayi cinayeti davasında karar verildi | Video 22.04.2025 | 08:41
01:20
Düğünde "halay başı" kavgası! 1 ağır yaralı | Video 22.04.2025 | 08:41