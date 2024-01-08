Sultangazi'de Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 15 yaşındaki Büşra Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde araçlı saldırganların ateş açtığı anlar görülüyor.
Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde 21 Aralık'ta Barış Özdoğan adlı bir kişi öldürülmüş ve Zübeyde Hanım Mahallesinde çete çatışmasında arada kalan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın hayatını kaybetmişti. Büşra Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, 15 yaşındaki Polat'ın öldüğü silahlı çatışmada otomobilin arkasındaki bir kişinin uzun namlulu silahla ateş etme anlarına ilişkin görüntüler yer alıyor.
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