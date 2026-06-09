Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı! O anlar kamerada 09 Haziran 2026 14:56 Sultangazi'de bir iş yerine şapkalı bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 10.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, şapkalı bir şüpheli, iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açtı. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede çevrede boş kovanlar bulundu. Şüphelinin saldırıdan önce iş yerinin önünde bir kişiyle konuştuğu, daha sonra bölgeden ayrıldığı ve kısa süre sonra geri gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şapkalı şüphelinin elindeki kıyafetle silahını gizleyerek yaya olarak iş yerinin önüne geldiği, ardından silahını çıkarıp peş peşe ateş ettiği anlar yer aldı. Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı da görüntüye yansıdı.

Mustafa Arslan, "Sabah saat 10.42 civarında bizde kahvaltı yapıyorduk. Pat pat diye ses duyduk. Egzoz sesi sandık. Kameradan baktığımızda şüphelinin arabanın arkasından 5-6 defa silahla ateş etti. Ondan sonra kaçmaya başladı. Sadece onu gördük. Yan tarafta komşumuz olur kendisi. Allah'tan can kaybı olmadı maddi hasar meydana geldi. Camlarında kırılma oldu. Polisler geldi. Olay yeri inceleme mermi kovanlarına baktı. Kamera kayıtlarını izlediğimiz kadarıyla 2 kişi önce keşif yapıyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Yarım saat sonra da olay gerçekleşiyor. Şapkalı yüzü kapalı bir kişi geliyor. 5-6 tane mermiyi atıp kaçıyor" dedi.