Sunucu Onur Yaprakcı'nın hediye aldığı motosikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 13.05.2023 | 12:35 Sunucu Onur Yaprakcı'nın kardeşine hediyesi olarak aldığı motosiklet çalındı. Motosikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çengelköy'de meydana gelen olayda, sunucu Onur Yaprakcı'nın kardeşine üniversite hediyesi olarak aldığı değeri yaklaşık 130 bin TL olan motosiklet sabaha karşı park edildiği yerden çalındı. Motosikletin çalınma anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde, bir motosikletle olay yerine gelen 2 kişinin kask takmış şekilde olduğu görülüyor. Hırsızlardan biri çevreyi gözetlediği ve güvenlik kamerasına ışık tutarak görüntü almasını engellemeye çalıştığı, diğerinin ise motosikleti saniyeler içinde kilitlerini kırıp götürdüğü görülüyor.Ünlü yapımcı ve sunucu Onur Yapraklı olayla ilgili şöyle konuştu: Kardeşime karne hediyesi olarak almıştım çok istemişti ama daha dört ay bile olmadan motoru çaldılar. Motorsikleti çok ustalıkla çalıyorlar. Kameraya ışık tutuyorlar. Motorsikletin çalındığı yerde güvenlik kameralarının olmasına rağmen ne cesaretle çalıyorlar? Güvenlik kamerasına farın ışığını tutarak görülmemesini sağlıyorlar. Çevrede bu kadar kamera olmasına rağmen hızlıca, ustalıkla motorsikleti çalıp gidiyorlar. Biz şikayette bulunduk. Motor bulunmasa da en azından hırsızlar bulunur, bu sayede başka birinin canını yakmazlar. Motorun dört ay öndeki fiyatı 100.000 lira idi, şuanki fiyatını tam bilmiyorum 130.000 civarı şu an fiyatı. Biz motorun çalındığını sabah uyandığımızda anladık, karakola gidip ifademizi verdik. Bundan sonraki iş polise kaldı inşallah en kısa sürede bulunur.Onur Yaprakcı'nın kardeşi Ahmet Emin Kuraoğlu ise, "Üniversite hediyesi olarak ağabeyim bana almıştı motoru. Sabah aşağı indiğimde motoru göremeyince çok kötü oldum. Motorsikleti daha dört ay bile kullanamadım. Motosikletin yerinde olmadığını görünce çalındığını anladım direkt binanın altındaki güvenlik kameralarına baktım. İki tane şahıs bir tane motor ile yaklaşıyorlar. Yüzleri kapalı maske ya da kask takmış olabilirler. Bir tanesi geldikleri motorun farını güvenlik kamerasını tutarak kamerayı kör etmeye çalışıyor, diğeri de 20-30 saniyede motoru çalıp gidiyor. Dört ay önce 100 bin liraya almıştık şu an fiyatı 130 bin lira olmuştur" diye konuştu. Polis ekipleri, olayının ardından kaçan iki hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.