Video Yaşam Süratle kırmızı ışıktan geçti, motosikletli ölümden kıl payı kurtuldu | Video
Süratle kırmızı ışıktan geçti, motosikletli ölümden kıl payı kurtuldu | Video

Süratle kırmızı ışıktan geçti, motosikletli ölümden kıl payı kurtuldu | Video

18.06.2023 | 14:03

Maltepe’de kırmızı ışıkta geçtiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan şahıs yakalandı. Sürücü hakkında, “Kırmızı ışıkta geçmek” ve “Saygısızca araç kullanmak” suçlarından toplam bin 387 TL traif idari para cezası uygulandı.

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Maltepe'de geçtiğimiz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Sahilyolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 34 FAG 953 plakalı araç sürücüsünün, F.Ö isimli şahıs olduğu Sivil Trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan F.Ö'ye "Kırmızı ışıkta geçmek" suçundan 951 TL, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan ise 436 TL, toplamda bin 387 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü F.Ö, "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılması için Maltepe ilçesi Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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