Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi | Video

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kırsal Mahallelerde su arızalarını düzeltmeye giden SUSKİ işçisi hayvansever, yol kenarında susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde SUSKİ işçisi Cemal Yıldız, karacadağ bölgesinde gittiği su arızasında, sıcaklıkların 50 dereceyi bulduğu bölgede susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya kendi eliyle su içirdi. Yıldız'ın kaplumbağaya su içirmesi ve susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın suyu içmesi başka bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydetti.