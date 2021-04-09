Video Yaşam Tablet satıp telefon çaldılar | Video

Tablet satıp telefon çaldılar | Video

Tablet satıp telefon çaldılar | Video
09.04.2021 | 09:28

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Kocaeli İzmit İlçesinde bulunan bir iş yerine gelerek tablet satma bahanesi ile iş yeri sahibini oyalayan 3 kişi, hem tableti satıp parayı aldı. Hem de piyasa değeri 6 ile 7 bin lira arasında değişen bir cep telefonunu çaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli İzmit İlçe merkezinde bulunan bir iş yerine gelen 2 kişi, ellerinde bulunan tableti satmak istediklerini söyledi. Bu esnada sürekli iş yeri sahibini oyalayan ve dikkatini başka şeylere çektiren şahıslar, iş yeri sahibine hem tablet satıp parasını aldılar, hem de vitrinde bulunan ve piyasa değeri ile 6 ile 7 bin lira para olan cep telefonunu çaldılar.

CEBİNE ATIYOR

İş yeri sahibi Umut Acar, " Saat 15.00 sularında 2 kişi içeri girdi. Bir tablet satmak istediklerini söylediler. Ben tableti incelerken sürekli bir şeyler soruyor, dikkatimi farklı yönlere çekiyorlardı. Bu esnada dışarıda gelen bir şahıs daha oldu. Bana göre oda onlardan biriydi. Oda içeri girip bir şeyler sordu ve dikkatimi iyice dağıttı. Bu esnada cam vitrinde bulunan bir telefonu alıp elindeki kâğıtların arkasına saklayarak cebine atıyor. Onlar gittikten 20 dakika sonra telefonun olmadığını fark ettim. Kamerayı incelediğimde olayı fark ettim. Durumu polise bildirerek şikâyetçi oldum" dedi.

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