Taksim’de sağanak yağış etkili oldu | Video
İstanbul’da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim’de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Taksim'de sağanak yağış etkili oldu | Video 24.08.2025 | 10:53
Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 24.08.2025 | 09:34
Denizli'de orman yangınına gece boyunca müdahale sürdü | Video 24.08.2025 | 08:47
Denizli'de orman yangını 23.08.2025 | 17:11
Zikzak çizen magandaya gözaltı! | Video 23.08.2025 | 14:57
Kocaeli'de orman yangını! Alevler evlere de sıçradı | Video 23.08.2025 | 13:18
Van semalarında görülen gizemli ışıklar merak konusu oldu | Video 23.08.2025 | 10:47