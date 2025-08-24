Video Yaşam Taksim’de sağanak yağış etkili oldu | Video
24.08.2025 | 10:53

İstanbul’da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim’de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
