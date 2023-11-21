Taksiyle İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladılar, o anlar kamerada | Video
Fatih’te bir İETT otobüs şoförü ile yol verme tartışması yaşayan taksi şoförü ve arkadaşı, İETT otobüsünün önünü keserek otobüsü yumrukladı. O anlar, İETT şoförünün cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.
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