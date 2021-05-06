Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
05:54
Covid - 19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı 05.05.2021 | 11:31
01:12
Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 06.05.2021 | 09:18
02:01
Erzurum'da bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti 05.05.2021 | 09:41
02:57
Bebek Sahili'nde korkutan tekne yangını | Video 06.05.2021 | 09:18
01:53
Elektrik akımına kapılınca ayak tabanları patladı 05.05.2021 | 09:41
03:28
00:51
Muğla'da demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı 06.05.2021 | 08:45
03:56
03:46
00:24
00:48
01:54
00:36
02:15
Bursa'da polislere ateş açıldı! 1'i polis 2 yaralı | Video 06.05.2021 | 08:37
00:32
00:32
00:43
01:29
Denizli'de dolandırıcıdan ilginç savunma: Filtreleri aldım | Video 05.05.2021 | 22:46
Bursa'da korona virüse aldırış etmeyen roman vatandaşların hıdırellez eğlencesi, pes dedirtti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde korona virüse aldırış etmeden hıdırellez eğlencesi yapan roman vatandaşların rahatlığı pes dedirtti. Yaklaşık yüz kişilik grup, sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi. Ayrıca kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülenirken, görüntüler sosyal medyada tepki cekti.