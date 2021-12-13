Tanzanyalılara erik dalı ve horon öğretti | Video

Türk Hava Yolları'nın Tanzanya ofisinde muhasebe şefi olarak görev yapan Zonguldaklı Yunus Ali Yağcı, 7 yıldır bulunduğu Afrika'da bireysel olarak gönüllü yardım faaliyetleri yürütüyor. Bir çok su kuyusu açtırıp okul ve yetimhane tadilatı yaptıran Yağcı, Afrika'nın en savaşçı ve ünlü kabilesi Masaililere oyun havaları ve halay öğretti.

Zonguldak'ta işçi bir ailenin oğlu olan Yunus Ali Yağcı, Türk Hava Yolları'nda muhasebe şefi olarak 7 yıl önce Kenya ofisinde göreve başladı. THY'nin Tanzanya, Kenya ve Somali ofislerinin muhasebe işlerini yürüten Yunus Ali Yağcı, kısa sürede yerel halkla iyi ilişkiler kurdu. Bir süre sonra ABD'nin New York ofisine tayin edilen Yağcı, bir sonraki tayinini gönül bağı kurduğu Afrika'ya istedi. THY'nin Tanzanya ofisinde görevlendirdiği Yağcı, burada yaptığı çalışmalarla yerli halkın yüreğine dokundu.



Yunus Ali Yağcı; "ABD'de iken aklım Afrika'da kalmıştı. Çünkü insanlığı, yardımlaşmayı, yokluk olsa dahi mutlu olmayı Afrika'da gördüm. Beni o ülkeye bağlayan şey yetim çocukları görmekti. Bu bağ artık kopmayacak şekilde güçlendi. Burada birçok bölgede halkın yarısı artık beni tanıyor. Gittiğim her yer de hem ülkemi hem bayrağımı tanıtıp uzun uzun anlatıyorum. Onlarda Türkiye'de dostları olduklarını ve karşılıksız onları sevdiğimizi birbirlerine ifade ediyorlar. Bizleri çok seviyorlar. Tanzanya'da göreve başlayınca ilk işim bir köydeki çok kütü durumda olan yetimhane yurdunun tadilatını yaptırmak oldu " diye konuştu.

SU KUYUSU AÇTIRDI, OKULLARI TAMİR ETTİRDİ

Tanzanya'da mesai saatleri dışında yerli kabilelerin sorunlarıyla ilgili bireysel olarak yardım faaliyetleri yürüten Yunus Ali Yağcı, kısa sürede yerlilerin sevgisini kazandı. Yağcı, "Tanzanya'daki yetim yurdunu görünce çok etkilendim. Yetim çocuklar çok sağlıksız ortamda kalıyorlardı. Oranın tadilatının yaptıktan sonra Zonguldak'taki eşime dostuma buradaki durumu anlattım. Herkes elini taşın altına koydu. El birliği ile yetim yurdu tadilatı, okul öncesi okul tadilatı, su kuyusu, çok amaçlı bina, kurban yardımı, Ramazan paketi, yetimler için erzaklar, defter kitap yardımı gibi birçok yardım yaptık" dedi.

MASAİ KABİLESİ'NE ZONGULDAK OYUN HAVALARINI ÖĞRETTİ

Tanzanya'da bulunan Afrika'nın en savaşçı ve ünlü kabilesi Masaililere Zonguldak oyun ve halaylarını öğreten Yunus Ali Yağcı; " Burada birçok etkinlik yapıyorum. Hafta sonlarında veya yıllık izinlerimde insanlara ulaşıp ülkemi tanıtıyorum. Burada bana yardımcı olan Tanzanlar da artık kendilerini Türk gibi hissetmeye başladılar. Masai Kabilesi Afrika'nın en ünlü kabilesi. Onlara Zonguldak oyun havaları eşliğinde Gapta oynamayı ve halayları öğrettim. Oyunlarımızı çok sevdiler. O anları kaydedip YouTube kanalımda yayınladım. " diye konuştu.

Bölgede Türklere karşı inanılmaz bir sempati olduğunu belirten Yunus Ali Yağcı; "Burada beyaz insanlara muzungu denir. Aslında Avrupalılara söylenir. Eskiden bu bölgede çok sömürü yapmışlar ve yöresel halk onlara muzungu adını vermiş. Artık bu bölgede bizi muzungo olarak adlandırmıyorlar. Türklere artık uturiki diye hitap ediyorlar yani bize ırkımızla hitap başladı. Bu onure edici bir durum. Burada Başkanımız Recep Tayip Erdoğan'ı güçlü bir lider olarak tanıyorlar yine ayni şekilde Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl dizilerine hayranlar" dedi. Bir yıl önce evlenen Yağcı'nın eşi de Tanzanya'da onunla birlikte yardım çalışmalarına katılıyor.