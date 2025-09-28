Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 16 yaralı | Video 28.09.2025 | 09:45 Mersin’de otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda seyreden 42 ATL 24 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri serviste sıkışan işçileri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde savcının incelemesi sonrasında 3 kişinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi.