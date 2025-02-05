Tarsus'ta halk sağlığını tehdit eden 1.5 ton peynir ele geçirildi | Video
Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, halk sağlığına zararlı olduğu tespit edilen 1.5 ton peynir ele geçirildi.
Halk sağlığı konusunda taviz vermeyeceklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür olumsuzluklara karşı 7/24 sahadayız. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimizdir" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:30
00:54
01:50
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun | Video 05.02.2025 | 13:12
06:20
Eyüpsultan’da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin yargılama başladı | Video 05.02.2025 | 13:11
00:39
01:48
Tarsus'ta halk sağlığını tehdit eden 1.5 ton peynir ele geçirildi | Video 05.02.2025 | 12:45
01:23
D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 05.02.2025 | 12:13
02:20
01:50
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun: 5 gözaltı | Video 05.02.2025 | 12:00
00:52
İstanbul'da 'sarı serum' kabusu: Yine can aldı! | Video 05.02.2025 | 11:42
01:31
Tekirdağ’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 05.02.2025 | 11:41
00:32
04:48
Edirne'de belediye ekiplerinin tehlikeli ağaç kesimi | Video 05.02.2025 | 10:46
00:26
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 05.02.2025 | 10:46
01:17
Aldatılan eşten korkunç intikam! Masaj salonunda cam kırıklı işkence | Video 05.02.2025 | 10:33
00:26
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 05.02.2025 | 10:32
01:10
07:20
05:29
Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün görülecek | Video 05.02.2025 | 10:19
05:23
Van'da buz tutan gölette ‘Eskimo’ usulü balık avı | Video 05.02.2025 | 10:19