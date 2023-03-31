Tartıştığı baba ve oğlunu öldüren zanlı adliyede | Video
Sinop’un Gerze ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.
Katil zanlısı İsmail G., Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.
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