Video Yaşam Tefecilere ‘Yosun’ operasyonu: 190 mağdurdan 25 milyon lira vurgun | Video
Tefecilere ‘Yosun’ operasyonu: 190 mağdurdan 25 milyon lira vurgun | Video

Tefecilere ‘Yosun’ operasyonu: 190 mağdurdan 25 milyon lira vurgun | Video

06.07.2023 | 15:57

Ankara polisi, 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon Türk lirası haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik eş zamanlı ‘Yosun’ operasyonu düzenledi. 17 kişilik tefeci grubun yüksek faiz ile para vererek mağdur ettikleri kişilerin mal varlığına göre FİNDEKS durumunu öğrendikleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; yüksek faiz ile para vererek karşılığında senet alan ve parayı tahsil edemedikleri zaman mağdurları tehdit ederek aldıkları bu senetler hakkında icra takibi başlatan ve tefecilik suçu işleyen şebeke belirledi. Mali polis, 17 şüpheliye yönelik olarak eş zamanlı gerçekleştirdiği 'Yosun' operasyonu gerçekleştirdi.

MAĞDURLARIN MAL VARLIKLARINA ÇÖKTÜLER

Tefecilik suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin, resmiyette iş yapıyor görünümü vermek için otomotiv ve emlak sektöründe faaliyetlerinin bulundukları görünümü verdikleri belirlendi. Mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bölge arazisinin değerli olması sebebiyle aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri tespit edildi.

FİNDEKSLERİNE BAKTILAR

Mağdurlardan yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için işyerlerine ve ikametlerine giderek mağdurları baskı altına aldıkları ortaya çıktı. Bölge halkının para ihtiyacı olduğunda, "kredi başvuru merkezi" haline dönüştükleri ve bankalardan önce bu gruba başvurdukları belirlendi. 3 Grup halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurların mal varlığına göre FİNDEKS durumunu öğrendikleri tespit edildi. Şüpheliler bu yolla 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Mali polis, şüpheli ait 17 ikamet ve 4 iş yerinde yapılan aramada; 5 ruhsatsız tabanca, 288 fişek, 58 senet, 7 adet para alışverişlerinin tutulduğu doküman ele geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çiftlik yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 00:50
Çiftlik yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 06.07.2023 | 16:40
İkinci el satış yapan iş yerinde yangın paniği | Video 02:22
İkinci el satış yapan iş yerinde yangın paniği | Video 06.07.2023 | 16:13
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı: 3 yaralı | Video 01:47
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı: 3 yaralı | Video 06.07.2023 | 16:09
Elektrikli bisikletin kamyonetle çarpıştığı kaza kamerada; 1’i bebek 3 yaralı | Video 00:41
Elektrikli bisikletin kamyonetle çarpıştığı kaza kamerada; 1'i bebek 3 yaralı | Video 06.07.2023 | 15:38
Tefecilere ‘Yosun’ operasyonu: 190 mağdurdan 25 milyon lira vurgun | Video 01:01
Tefecilere ‘Yosun’ operasyonu: 190 mağdurdan 25 milyon lira vurgun | Video 06.07.2023 | 15:57
Motosiklet kazasında ölen Nur’un sosyal medya paylaşımı: Öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda... | Video 00:35
Motosiklet kazasında ölen Nur'un sosyal medya paylaşımı: "Öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda..." | Video 06.07.2023 | 15:50
Didim’de kafeye dalan otomobilin kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:36
Didim’de kafeye dalan otomobilin kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.07.2023 | 15:33
Bahçelievler’de pazar gezen Ekrem İmamoğlu’na vatandaştan tepki | Video 02:38
Bahçelievler’de pazar gezen Ekrem İmamoğlu’na vatandaştan tepki | Video 06.07.2023 | 14:15
Polis, nefes borusu tıkanan sürücüyü Heimlich manevrası ile böyle kurtardı | Video 01:35
Polis, nefes borusu tıkanan sürücüyü "Heimlich manevrası" ile böyle kurtardı | Video 06.07.2023 | 14:15
Sahte kanser ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 20 milyon lira… | Video 01:48
Sahte kanser ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 20 milyon lira… | Video 06.07.2023 | 14:59
Maltepe Belediyesi’ne silahlı saldırıda bulunan müteahhit adliyeye sevk edildi | Video 00:21
Maltepe Belediyesi’ne silahlı saldırıda bulunan müteahhit adliyeye sevk edildi | Video 06.07.2023 | 14:57
Ambulansın peşine takıldı; takip mesafesini korumayınca böyle kaza yaptı! | Video 00:43
Ambulansın peşine takıldı; takip mesafesini korumayınca böyle kaza yaptı! | Video 06.07.2023 | 14:50
Gaziantep’te 28 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:28
Gaziantep'te 28 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 06.07.2023 | 14:27
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü! Kaza anı kamerada | Video 02:01
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü! Kaza anı kamerada | Video 06.07.2023 | 13:43
Taşlı, sopalı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 01:05
Taşlı, sopalı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 06.07.2023 | 14:10
Polis, nefes borusu tıkanan sürücüyü ’heimlich manevrası’ ile böyle kurtardı | Video 01:35
Polis, nefes borusu tıkanan sürücüyü 'heimlich manevrası' ile böyle kurtardı | Video 06.07.2023 | 13:45
Eşinin boğazını kesip 12 yerinden bıçaklayan sanık: Bu olayda suçlu sadece ben değilim | Video 01:05
Eşinin boğazını kesip 12 yerinden bıçaklayan sanık: "Bu olayda suçlu sadece ben değilim" | Video 06.07.2023 | 13:45
Merdivenden düştü denilen 4 yaşındaki Halid, dayısının otomobilinin altında kalmış | Video 02:59
"Merdivenden düştü" denilen 4 yaşındaki Halid, dayısının otomobilinin altında kalmış | Video 06.07.2023 | 13:30
Kadıköy’de trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza | Video 00:51
Kadıköy’de trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza | Video 06.07.2023 | 13:30
Diyarbakır’da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekibine taşlı saldırı | Video 01:11
Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekibine taşlı saldırı | Video 06.07.2023 | 13:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA