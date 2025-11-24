Video Yaşam Tek şeritli yoldaki hızıyla 'Pes' dedirten mikser sürücüsü kamerada | Video
24.11.2025 | 09:53

Hatay’ın Altınözü ilçesinde tek şeritli ve insan yaşantısının yoğun olduğu bölgede 100 kilometre hızla ilerleyen mikser sürücüsünün o anlarını trafikteki başka bir araç sürücüsü görüntüledi.

Deprem sonrası hafriyat kamyonu ve mikser sayısının arttığı Antakya ilçesinde zaman zaman kuralları hiçe sayan sürücüler vatandaşların tepkisini topluyor. Geçtiğimiz günlerde Altınözü ilçesinde tek şeritli yolda 100 kilometreyi bulan hızıyla ilerleyen mikser, arkasında ilerleyen vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde; yol kenarında oynayan çocuklar ve park halinde olan araçlar olmasına rağmen araç sürücüsünün 100 kilometreyi bulan hızıyla miksere yetişemediği görüldü.
