Tekirdağ’da Bir haftada 124 operasyon: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 19 tutuklama | Video

09 Haziran 2026 12:38

Tekirdağ’da bir haftada düzenlenen 124 uyuşturucu operasyonunda 124 şüpheli hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 19 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.