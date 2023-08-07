Tekirdağ'da fabrika alevlere teslim oldu! Patlamalar peş peşe geldi | Video
Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Çıkan dumanlar kentin her yerinden görüldü.
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