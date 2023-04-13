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TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü | Video

TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü | Video

13.04.2023 | 08:29

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde Ispartakule mevkiide hafif ticari otomobil şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil yanmaya başladı. Alev alev yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza bugün saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Ispartakule mevkide gerçekleşti. Hafif ticari otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı.

ALEV ALEV YANDI
Şarampole yuvarlanan otomobilde ağaca çarpması sonucu yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü.

Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri yapmış olduğu çalışma sonrasında hafif ticari otomobil sürücüsünün yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile şarampolden kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü ise Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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