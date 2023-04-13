TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü | Video
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde Ispartakule mevkiide hafif ticari otomobil şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil yanmaya başladı. Alev alev yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
ALEV ALEV YANDI
Şarampole yuvarlanan otomobilde ağaca çarpması sonucu yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü.
Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri yapmış olduğu çalışma sonrasında hafif ticari otomobil sürücüsünün yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile şarampolden kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü ise Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
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