TEM'de kamyon devrildi; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 21.08.2025 | 13:49 Başakşehir TEM Otoyolu'nda geri dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyon devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, kamyonu otoyoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Altınşehir mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 59 TR 889 plakalı kamyon şoförü otoyolda seyir halindeyken viyadüğe girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti Kazada geri dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyon devrildi. Hafif yaralanan şoför kendi imkanlarıyla kamyondan çıkmayı başardı.İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoföre olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, trafik akışı bir süre 1 şeritten kontrollü olarak sağlandı.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araç sürücüleri otoyolda uzun süre beklemek zorunda kaldı.