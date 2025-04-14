Terliğinin teki bulundu: 7 yaşındaki Cumali'den 3 gündür haber yok | Video 14.04.2025 | 15:01 Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ederken, umutlar tükenmeye başladı. Annenin gözyaşı dökerken dede, terliğinin sadece birinin suda bulunduğunu belirterek" Arama çalışmaları su içerisinde devam ediyor" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayıp olayı, Cumartesi günü İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi İbrahim (30) ile Karanfil Timi'nin (26) 2 çocuğundan 7 yaşındaki Cumali, sabah saatlerinde sulama kanalının kenarında oynarken kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk günden itibaren Jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte akredite sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hem sulama kanalında hem de çevrede arama çalışması başlatıldı. Bugün arama çalışmalarında 3'üncü güne girildi. Havadan dron desteğiyle de süren çalışmalar çerçevesinde şuana kadar sadece bir terliği su içinde bulundu. Umutlar tükenmeye başlarken, bölgede ekiplerin 200 personelle çalışma yaptığı bildirildi. Yaklaşık 2 kilometre ileride denizle birleşen sulama kanalında çalışmaların yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

TERLİĞİ SUDA BULUNMUŞ

Çocuğunun terliğinin bulunduğunu anlatan anne Karanfil Timi"Kim götürdüyse oğlumu getirsin, ben ona kurban olurum" diyerek gözyaşı döktü.

Kayıp çocuğun dedesi Cuma Ali Davulcu ise" Çocuklar suyun kenarında oynarken arkadaşı gelmiş 'Cumali kayıp' demiş. Bunun üzerine her yeri aradık ama bulamadık. Allah razı olsun devletimiz günlerdir arıyor" ifadelerini kullandı.

Terliği suda bulunduğuna değinen Davulcu," Arama çalışmaları su içerisinde devam ediyor. İnşallah biran önce torunum bulunur. Ben onu kendim yetiştiriyordum. Bir ay annesinin babasının yanındaysa 15 gün benim yanımda kalıyordu. Çok akıllı bir çocuktu" diye konuştu.

Kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali'nin neşeli anlarının videosu da paylaşıldı.