Terör örgütü MLKP propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı | Video

Ankara Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, MLKP silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlçe Emniyet birimleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü MLKP propagandası yaptıkları tespit edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel yayına el konuldu.İşlem ve sorguları TEM Şube Müdürlüğü'nde sürdürülen şahıslarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.