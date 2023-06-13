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Terör örgütünün Finans Hücresi’ne operasyon! 4 gözaltı | Video

Terör örgütünün Finans Hücresi’ne operasyon! 4 gözaltı | Video

13.06.2023 | 16:38

Terör örgütü DEAŞ’ın Finans Hücresi’ne düzenlenen operasyonda dört kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti; terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin titiz çalışmasıyla terör örgütü DEAŞ'ın Finans Hücresi deşifre edildi. Terör örgütü DEAŞ adına sözde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüten "Cemal Dinler" kod adlı Muhammed A. isimli kişinin kullandığı banka hesabına; terör örgütü DEAŞ'ın finansı için yine terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından paralar gönderildiği tespit edildi. Söz konusu banka hesabına para aktaran örgüt üyelerinin açık kimlikleri belirlendi. İstanbul'un altı farklı ilçesinde düzenlenen Özel Harekat destekli ve eş zamanlı operasyonlarda altı terör örgütü DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

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