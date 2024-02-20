"Tiny House" trendi yükselişte | Video 20.02.2024 | 14:33 Şehir hayatının yoğun temposu, trafiği ve pahalılığı bireyleri alternatif yaşam alanı arayışına itti. Bu arayışın sonuçlarından biri olarak ‘Tiny House’ adı verilen prefabrik evlere ilgi artıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Son zamanlarda, sade yaşam ve çevre dostu yaklaşımın bir yansıması olan 'Tiny House' adı verilen küçük evlere ilgi giderek artıyor. Sınırlı alanlarda konforlu yaşam fikrine dayanan bu akım, minimalist yaşam tarzını benimseyenler arasında popülerlik kazandı.

ŞEHİR STRESİ DE TİNY HOUSE'LARA YÖNELİMDE ETKİLİ

Pandemi ile başlayan kırsal alanlara kaçış eğilimi son zamanlarda da devam ediyor. Şehir kalabalığı, trafik gürültüsü ve yoğun tempodan kaçmak isteyenler alternatif çözüm arayışına girdi. Şehir hayatının getirdiği stres ve koşuşturmanın ardından birçok birey Tiny House'lara talebi artırdı.

Konut maliyetlerinin artması ve deprem riski nedeniyle şehirleşme olmayan bölgeler yaşam alanı olarak tercih edilebiliyor. Bu noktada uygun maliyetli olması nedeniyle de Tiny House'lar tercih edilebiliyor. Uzmanlardan alınan bilgilere göre, İstanbul çevresi illerin kırsal bölgelerinde arsa satın alıp Tiny House kurmanın maliyeti ortalama 1 milyon 500 bin lira.

Büyükşehirlerde yaşamın zorlaşmasının insanları alternatif arayışlara ittiğini aktaran ARAGYD Kurucusu Dr. Av. Mert Van, ''Büyükşehirlerden kaçış dediğimizde en çok İstanbul'un çevresini görüyoruz. Sapanca, Mudanya, Kırklareli ve Çanakkale bölgesi sade bir yaşam alanı olarak tercih ediliyor. Büyükşehirlerde insanlar her şeye ulaşabiliyor fakat riskler de var. Deprem, pahalılık, trafik, büyük şehrin koşturmacası sebebiyle sade yaşam tercih edilebiliyor'' dedi.

Şehir dışında arsaların çeşitli kullanım şekilleri olduğunu da ifade eden Van, ''Köy imarlı araziler dediğimiz noktalarda yüzde 40-50'ye kadar bina yapımına imkan veriliyor. Ekoturizm arazilerinde ise yüzde 10 imarlı yapılaşma mümkün. Burada turizm odaklı bir işletmeciliğin söz konusu olması gerekiyor. Tarlalarda köy evleri yapmak da mümkün, belirli metrekarelerde yapılabiliyor'' ifadelerini kullandı.

''ARSANIN NE AMAÇLA KULLANILACAĞI ALMADAN ÖNCE ARAŞTIRILMALI''

Yeni bir yaşam alanı oluşturmak isteyenlerin arsa ve yaşam alanı oluştururken profesyonel destek almasının önemli olduğunu da belirten Mert Van, ''Gayrimenkul almak isteyenler alacakları gayrimenkulü ne amaçla kullanacaklarsa iyice araştırma yapmalılar. Alınan arsada turizm amaçlı mı, oturum amaçlı mı, Tiny House kurmak amaçlı mı bir şeyler yapılacak iyice araştırılmalı. Arazinin alımından tüketicinin oturumu ve konfor içinde yaşayacağı sürece kadar her şeyi planlanmalı. Bütün ihtiyaçlar analiz edilip çözüm üretilmeli. Elektrik, su güvenlik gibi temel ihtiyaçları ön plana alıyoruz. Şehir dışında, şehir içerisindeki kadar konfor aramamak gerekiyor. İnsansı duyguların fazla olduğu, doğanın çok olduğu alanlar tercih edilmeli. Ekonomik koşulların uygun olduğu yerler tercih edilmeli. Bu noktada profesyonel destek önemli'' dedi.

''ÇANAKKALE'DE ARSA VE OTURUM ALANI ORTALAMA MALİYETİ ORTALAMA 1 MİLYON 500 BİN''

Çanakkale'de arsa ve konut maliyetini de örnek vererek açıklayan Van ''Bugün Çanakkale'de 600 bin TL'ye kadar imarlı bir araziyi satın alıp, buraya yüzde 10'luk imar ile bir konut koyup maksimum 800-900 bin TL'de buna masraf yapılarak toplamda 1 buçuk milyon liraya bir yaşam alanı oluşturulabilir. Bu fiyatlara 500-600 metrekare civarında arsa satın alınarak böyle bir alan oluşturulabilir'' şeklinde konuştu.