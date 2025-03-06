TIR ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video 06.03.2025 | 09:51 Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR'ın kavşakta tur midibüsüne arkadan çarptığı kazada 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi hafif yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kebir Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. İ.Y.'nin kullandığı 42 JH 915 plakalı TIR, frenlerinin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak, kavşaktaki ışıkta bekleyen M.Ö.'nün (46) kullandığı 34 CFN 660 plakalı tur midibüsüne arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü İ.Y. ile midibüste bulunan yabancı uyruklu Xıe Tao (42), Lıo Hong (62), Lıu Wendong (57), Jıang Yıwen (61) hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. 5 yaralı ilk müdahale sonrası ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.