Video Yaşam Tır şoförünün 100 bin TL’sini teslim eden halk otobüsü şoförü: “Helal paraymış” | Video
Tır şoförünün 100 bin TL’sini teslim eden halk otobüsü şoförü: “Helal paraymış” | Video

Tır şoförünün 100 bin TL’sini teslim eden halk otobüsü şoförü: “Helal paraymış” | Video

18.04.2024 | 14:47

Antalya’da tır şoförünün bindiği halk otobüsünün koltuğunda unuttuğu ve içinde 100 bin TL bulunan poşeti muhafaza altına alıp meslektaşına teslim eden halk otobüsü şoförü, “Helal paraymış, yoksa giderdi” dedi.

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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen tır şoförü Hakan Demirel (31), içinde 100 bin TL bulunan poşeti oturduğu koltuğa koydu. Gitmek istediği noktaya gelen Demirel, poşeti koltukta unutup durakta indi. Bir süre sonra para dolusu poşeti unuttuğunu fark eden Demirel, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını arayarak durumu bildirdi. Çağrı merkezine düşen ihbarın ardından halk otobüsü şoförü Ali Türk ile iletişim kuruldu. Otobüsteki koltukları kontrol eden Türk, o sırada başka bir yolcunun oturduğu koltuğun hemen yanındaki koltukta poşeti muhafaza altına aldı, tekrar iletişime geçilen meslektaşına teslim etti.

YAŞANANLAR KAMERADA: "BAKIN HİÇ AÇMADIM"
Tır şoförünün halk otobüsüne binişi, poşet dolu parayı koltukta unutması ve ardından otobüsten inmesi araç güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Halk otobüsüne binen Hakan Demirel, durağa yaklaştığında poşeti koltukta unutup ayağa kalkıyor ve otobüsün durmasıyla birlikte durakta araçtan iniyor. Bir süre sonra ise Demirel'in oturduğu koltuğa başka bir yolcu oturuyor. Durumun ihbar edilmesinin ardından da halk otobüsü şoförü Ali Türk'ün para dolu poşeti muhafaza altına aldıktan sonra kameralara gösterip, "Bakın hiç açmadım, görüyorsunuz. İçinde büyük ihtimal para var" sözleri de görüntülere yansıdı.

"HELAL PARAYMIŞ"
Yaşananları anlatan Halk Otobüsü Şoförü Ali Türk, gelen telefon üzerine engelli koltuğundaki poşeti muhafaza altına altığını söyledi. "Üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafa parayı teslim etmek onur ve gurur verici" diyen Türk, meslektaşının unuttuğu paraya ilişkin de, "Helal paraymış. Olmasa giderdi." dedi.

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