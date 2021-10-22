Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
00:43
Ayağı beton saksıya sıkışan köpek için seferber oldular 22.10.2021 | 16:34
01:01
Başkent’te esnaftan haraç toplayan organize suç örgütü çökertildi 22.10.2021 | 16:17
03:58
Van’da bir mahalleyi pireler bastı 22.10.2021 | 16:03
02:03
Tıra çarpan kamyon alev aldı, yolda araç kuyruğu oluştu 22.10.2021 | 15:51
04:22
00:22
En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar | Video 22.10.2021 | 15:33
03:25
Sarıyer'de silahlı saldırı: 2 yaralı 22.10.2021 | 14:27
00:29
Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video 22.10.2021 | 14:57
05:59
'Kapadokya Barbiesi' kadınların umudu oldu 22.10.2021 | 14:24
01:58
Bahçelievler’de hastanede yangın paniği! | Video 22.10.2021 | 14:28
06:14
01:20
Odun keserken uçuruma düşen kişi kurtarıldı 22.10.2021 | 14:13
03:21
Alanya'da 2 kardeşin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 22.10.2021 | 14:00
01:34
02:03
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video 22.10.2021 | 12:53
06:19
16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 22.10.2021 | 12:39
03:03
3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kamerada | Video 22.10.2021 | 11:40
00:13
Bu da oldu: Denizden piknik masası çıktı! | Video 22.10.2021 | 12:42
05:13
Emekli öğretmen 4'üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu 22.10.2021 | 12:11
Bursa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı. Bir anda alev topuna dönen kamyonda patlamalar meydana geldi. Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı.
Olay Bursa-Ankara karayolu Turanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyon sürücüsü aracını terk ederek canını kurtardı. Olay esnasında kamyon sürücüsü çaresizce aracının yanışını izlerken, araçta bir anda patlamalar meydana geldi. Jandarma trafik ekipleri Bursa-Ankara karayolunu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede kamyonu söndürmeyi başardı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yolda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından hurdaya dönen kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.