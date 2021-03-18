Video Yaşam TOBB’dan Çanakkale Zaferi’ne özel film | Video

TOBB’dan Çanakkale Zaferi’ne özel film | Video

TOBB’dan Çanakkale Zaferi’ne özel film | Video
18.03.2021 | 10:36

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yılına özel olarak bir film hazırladı. TOBB’un “Bu destan Mehmetçiğin eseridir. Mehmetçik Türkiye’dir” başlığı ile paylaşılan filmde, Mehmetçiklerin kahramanlık hikayelerine vurgu yapılıyor.

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Çanakkale destanının bir milletin bir ve beraber olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel örneği olduğunu vurgulayarak, "Milli Mücadele ruhu Çanakkale'dir. Çanakkale; Milli Mücadele'nin ruhunu ve kadrosunu kazandıran, temelini atan, bitkin ve yorgun Anadolu'yu İstiklal Harbinde yeniden ayağa kaldıran ruhtur, bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Büyük bir özveri ve yoğun çalışma ile bu özel filmi hazırlayan TOBB K. Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

TOBB K. Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame ise, Meclis olarak böyle bir projeye imza atmaktan ve liderlik yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Filmin gerek tasarımı gerekse hazırlanmasında yoğun bir emek ve zaman ayırdık. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılına özel hazırladığımız bu filmi destansı zaferin tüm kahramanlarına adıyoruz" açıklamasında bulundu.

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