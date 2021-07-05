Video Yaşam Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti | Video

Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti | Video

Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti | Video
05.07.2021 | 13:16

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Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hamile kadın ile bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Niksar karayolu Kızılköy yakınlarında meydana geldi. Ferdi Y.(38) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, hamile olduğu öğrenilen Esra Polat(23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile birlikte 5 kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Taha Niyazi Yaşar(8), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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