Tokat'taki taş ocağında büyük yangın | Video 04.12.2024 | 08:38 Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde bir taş ocağındaki yakıt tankında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre ilçe sınırları içerisinde özel bir taş ocağında mazot depolanan bir tankta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tankın çevresindeki araçlara da sıçradı. Yangının söndürülmesi için başlatılan çalışma sürüyor.