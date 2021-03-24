Toros Dağları'nda yağışlar sonrası akan sular görsel şölen oluşturdu | Video

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerinden akan yağmur suları görsel bir şölen sundu.

Seydişehir ilçesi Kuğulu Park Mesire Alanının Toros Dağları'nın bulunduğu bölgede yaşanan yağışlar bölgede su birikmelerine yol açtı. 'Gürlevik' adı verilen ve birikerek taşan suların basınçla patlayarak akmasıyla Toros Dağları'nda güzel görüntüler oluştu. Toros Dağları ve Kuğulu Park, normal zamanlarında olduğu gibi yağış sonrası ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya devam ediyor.