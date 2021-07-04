Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ifadesine başlanıyor! Avukatları Emniyet'e geldi
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Kurduğu “Çiftlik Bank” ile milyonlarca vurgun yapan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, gece saatlerinde 4 gün gözaltında kalacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde bulunan Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gece boyunca dinlenen Aydın’ın ifadesine başlanıyor. Tosuncuk'un avukatları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.