Toz şeker yüklü tır refüje girerek devrildi, 2 kişi yaralandı | Video
Afyonkarahisar’da orta refüje girerek devrilen tırda yaklaşık 25 ton toz şeker çevreye dağıldı. Olayda 2 kişi yaralandı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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