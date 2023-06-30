Video Yaşam Trabzon'da taksici cinayeti! Yayla yolunda camları kırılmış aracın içerisinde bulundu | Video
Trabzon'da taksici cinayeti! Yayla yolunda camları kırılmış aracın içerisinde bulundu | Video

Trabzon'da taksici cinayeti! Yayla yolunda camları kırılmış aracın içerisinde bulundu | Video

30.06.2023 | 10:44

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir taksici yayla yolunda öldürülmüş olarak olarak bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçesinde 1 nolu Meydan Taksi Durağı'nda taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait ticari taksi camları kırılmış ve terk edilmiş olarak bulundu. Araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak tespit edilirken, Aslan'ın cansız bedeni ise taksinin bulunduğu bölgeden 5 kilometre aşağıda Kalecik ile Lişit Yaylası yolu üzerinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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