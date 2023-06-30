Trabzon'da taksici cinayeti! Yayla yolunda camları kırılmış aracın içerisinde bulundu | Video
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir taksici yayla yolunda öldürülmüş olarak olarak bulundu.
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