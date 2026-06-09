Trafiği tehlikeye soktular: 22 bin TL ceza yediler! 09 Haziran 2026 09:38 Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafiği tehlikeye atacak hareketler yaparak ilerleyen otomobil sürücüleri O.B. ve M.D.'ye toplam 22 bin TL ceza uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara yolunda M.D. ile O.B., ilçe girişine geldiklerinde birbirlerini sıkıştırarak trafiği tehlikeye attı. Sürücülerin sık sık şerit değiştirdiği, birbirlerinin önünü kestiği, ani fren yaptığı ve hatalı sollamalarla trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülere 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'usulsüz şerit değiştirmek' suçlarından 11'er bin lira para cezası uyguladı.