Tüp patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan kadın İstanbul’a sevk edildi | Video
Karabük’te iki katlı evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 62 yaşındaki Jale Dursun ilk müdahalesinin ardından İstanbul’a sevk edildi.
Yangına müdahale etmeye çalışan Dursun, alevlerin arasında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Talihsiz kadın son anda kendini evden dışarıya atarken alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dursun, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından ağır yaralı kadın, vücudundaki derin yanıklar nedeniyle İstanbul'daki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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