Video Yaşam Tüp patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan kadın İstanbul’a sevk edildi | Video
Tüp patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan kadın İstanbul’a sevk edildi | Video

Tüp patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan kadın İstanbul’a sevk edildi | Video

11.05.2023 | 15:19

Karabük’te iki katlı evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 62 yaşındaki Jale Dursun ilk müdahalesinin ardından İstanbul’a sevk edildi.

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Kurtuluş Mahallesi Hanımeli Sokak'ta iddiaya göre Murat Dursun'a ait evde Jale Dursun(62) çay yapmak için ocağı yaktığı sırada mutfak tüpü oluşan sızıntıdan dolayı bir anda parlayarak alev aldı.

Yangına müdahale etmeye çalışan Dursun, alevlerin arasında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Talihsiz kadın son anda kendini evden dışarıya atarken alevler tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dursun, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından ağır yaralı kadın, vücudundaki derin yanıklar nedeniyle İstanbul'daki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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