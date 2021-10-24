Video Yaşam Türk Yıldızları'ndan Fethiye'de göz kamaştıran gösteri | Video
Türk Yıldızları'ndan Fethiye'de göz kamaştıran gösteri | Video

Türk Yıldızları'ndan Fethiye'de göz kamaştıran gösteri | Video

24.10.2021 | 16:09

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nın 21'incisi 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Festival boyunca, akrobasi pilotlarının gösterileri ilgiyle izlendi.

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