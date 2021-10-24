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OTOMATİK OYNAT
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Türk Yıldızları'ndan Fethiye'de göz kamaştıran gösteri | Video 24.10.2021 | 16:09
02:48
Hakkari’de odunluk alev alev yandı | Video 24.10.2021 | 16:06
03:52
Denizli'de 19 aylık çocuğun midesinden 17 tane mıknatıs çıktı! 24.10.2021 | 15:44
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Fethiye'de haraç çetesi çökertildi: 6 gözaltı 24.10.2021 | 15:20
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Dünya paraşütçülerinden Öludeniz'de muhteşem gösteri | Video 24.10.2021 | 15:14
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Sokakta tek başına yürüyen kadına kapkaç anı kamerada | Video 24.10.2021 | 14:59
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Fatih’te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti 24.10.2021 | 14:48
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Çorum’da bıçaklı kavga:1 yaralı | Video 24.10.2021 | 14:50
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7 kişilik aile, 2,5 aydır boş araziye kurdukları çadırda yaşıyor 24.10.2021 | 14:28
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TEM’de feci zincirleme kaza! 27 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var 24.10.2021 | 14:32
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Nemrut Krater Gölü'nden mest eden görüntüler | Video 24.10.2021 | 13:52
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Uluslararası öğrenciler, yufka açıp gözleme pişirdi 24.10.2021 | 14:05
03:11
Nakliyeciler ve yakınlarının bıçaklı kavgasında 4 yaralı | Video 24.10.2021 | 13:24
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Bill Gates Bodrum Kalesini gezdi | Video 24.10.2021 | 13:04
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İntihar ettiği öne sürülen kadının kızından iddia: Annemi babam öldürdü! 24.10.2021 | 12:30
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Sarıyer'de trafik kazası: PÖH aracıyla otomobil çarpıştı 24.10.2021 | 12:54
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Siverek’te feci kazada: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti 24.10.2021 | 12:41
Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nın 21'incisi 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Festival boyunca, akrobasi pilotlarının gösterileri ilgiyle izlendi.