Video Yaşam Türkiye Müge Anlı’daki 5 cinayeti konuşuyor! Sevgi Demirci olayında korkunç itiraflar! | Video
Türkiye Müge Anlı’daki 5 cinayeti konuşuyor! Sevgi Demirci olayında korkunç itiraflar! | Video

Türkiye Müge Anlı’daki 5 cinayeti konuşuyor! Sevgi Demirci olayında korkunç itiraflar! | Video

24.05.2023 | 14:06

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Sevgi Demirci olayında korkunç detaylara ulaşıldı. Ünal Yurdakul'un Sevgi Demirci ile çocuklarını katledip gömdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı, canlı yayında vahşetin detaylarını anlattı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye Müge Anlı’daki 5 cinayeti konuşuyor! Sevgi Demirci olayında korkunç itiraflar! | Video 09:21
Türkiye Müge Anlı’daki 5 cinayeti konuşuyor! Sevgi Demirci olayında korkunç itiraflar! | Video 24.05.2023 | 14:06
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı | Video 02:30
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı | Video 24.05.2023 | 12:57
Aksaray’da definecilere jandarma baskını: 3 gözaltı | Video 00:46
Aksaray'da definecilere jandarma baskını: 3 gözaltı | Video 24.05.2023 | 11:14
Caddede drift atan magandalar Yaptıklarım için pişman değilim” | Video 00:58
Caddede drift atan magandalar "Yaptıklarım için pişman değilim” | Video 24.05.2023 | 11:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 05:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 24.05.2023 | 11:02
Maltepe’de otomobil işçilerin arasına daldı, 4 işçi hayatını kaybetti | Video 08:19
Maltepe'de otomobil işçilerin arasına daldı, 4 işçi hayatını kaybetti | Video 24.05.2023 | 09:06
Şanlıurfa’da terör örgütü üyesi yakalandı | Video 00:43
Şanlıurfa’da terör örgütü üyesi yakalandı | Video 24.05.2023 | 09:41
Mersin’de 22 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı | Video 00:54
Mersin'de 22 yolcusu bulunan otobüs alev alev yandı | Video 24.05.2023 | 09:41
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı | Video 24.05.2023 | 09:40
Çorum’da park halindeki otomobil kundaklandı | Video 01:37
Çorum'da park halindeki otomobil kundaklandı | Video 24.05.2023 | 09:09
Maltepe’de otomobil işçilerin arasına daldı, 4 işçi hayatını kaybetti | Video 08:19
Maltepe'de otomobil işçilerin arasına daldı, 4 işçi hayatını kaybetti | Video 24.05.2023 | 08:44
Esenyurt’ta otopark görevlisi otomobille ezilerek öldürüldü | Video 03:27
Esenyurt'ta otopark görevlisi otomobille ezilerek öldürüldü | Video 24.05.2023 | 08:53
Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü polise zor anlar yaşattı: Al arabayı, ben gidiyorum | Video 02:16
Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü polise zor anlar yaşattı: "Al arabayı, ben gidiyorum" | Video 24.05.2023 | 08:47
Amasya’da oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 00:57
Amasya'da oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 24.05.2023 | 08:44
Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi | Video 00:59
Bingöl’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi | Video 24.05.2023 | 08:44
Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu | Video 00:26
Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu | Video 24.05.2023 | 00:15
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video 00:33
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca | Video 24.05.2023 | 00:07
Amasya’da oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 00:57
Amasya'da oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 23.05.2023 | 23:18
Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Gizli görevdeyim’ dedi uyuşturucu satıcısı çıktı! | Video 50:18
Esra Erol’da akılalmaz olay! ‘Gizli görevdeyim’ dedi uyuşturucu satıcısı çıktı! | Video 23.05.2023 | 22:33
“MET” operasyonu… 600 kilogramdan fazla zehirle yakaladılar | Video 01:18
“MET” operasyonu… 600 kilogramdan fazla zehirle yakaladılar | Video 23.05.2023 | 17:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA