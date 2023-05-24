Türkiye Müge Anlı’daki 5 cinayeti konuşuyor! Sevgi Demirci olayında korkunç itiraflar! | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Sevgi Demirci olayında korkunç detaylara ulaşıldı. Ünal Yurdakul'un Sevgi Demirci ile çocuklarını katledip gömdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı, canlı yayında vahşetin detaylarını anlattı...