Türkiye onları bağrına bastı! 3 kardeş 20 yıl sonra Esra Erol’da buluştu! | Video

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da bugün Ömer ve Emre kardeşlerin dramı ele alındı. Ömer ve Emre kardeşler, hiç görmedikleri annelerini bulmak için Esra Erol’a başvurdu. Anneleri tarafından reddedilen kardeşler, bugün başka bir kardeşleri daha öğrendi. Kardeşlerine ulaşmak isteyen ikiliye başarılı sunucu Esra Erol yardım etti. İşte detaylar...