Video Yaşam Tuzla'da korkunç cinayet! Damadını öldürüp varile koymuş | Video
Tuzla'da korkunç cinayet! Damadını öldürüp varile koymuş | Video

Tuzla'da korkunç cinayet! Damadını öldürüp varile koymuş | Video

14.05.2022 | 15:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tuzla’da korkunç cinayet! Damadını öldürüp varile koymuş | Video 00:23
Tuzla'da korkunç cinayet! Damadını öldürüp varile koymuş | Video 14.05.2022 | 15:33
Polis kılığında sahte kimlik ile fuhuş operasyonu | Video 01:08
Polis kılığında sahte kimlik ile fuhuş operasyonu | Video 14.05.2022 | 15:30
Ünlü sunucu Esra Erol’a doğum gününde en anlamlı hediye! Görünce mutluluktan ağladı | Video 07:09
Ünlü sunucu Esra Erol'a doğum gününde en anlamlı hediye! Görünce mutluluktan ağladı | Video 14.05.2022 | 13:18
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 4 zehir tacirine suçüstü | Video 00:19
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 4 zehir tacirine suçüstü | Video 14.05.2022 | 12:52
Bağcılar’da binanın çatı katında yangın! | Video 05:44
Bağcılar'da binanın çatı katında yangın! | Video 14.05.2022 | 11:17
Şampiyonluk gelince saçlarını bordo maviye boyattı | Video 03:51
Şampiyonluk gelince saçlarını bordo maviye boyattı | Video 14.05.2022 | 11:03
Motosikletlinin bisiklete çarptığı kaza kamerada | Video 02:15
Motosikletlinin bisiklete çarptığı kaza kamerada | Video 14.05.2022 | 10:25
Büyükada’da denize düşen sağlık çalışanı ağır yaralandı | Video 03:32
Büyükada'da denize düşen sağlık çalışanı ağır yaralandı | Video 14.05.2022 | 10:28
Karadeniz’de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı | Video 05:25
Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı | Video 14.05.2022 | 10:33
Tuz Gölü’ne göç eden flamingoların renkli yolculuğu | Video 03:15
Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların renkli yolculuğu | Video 14.05.2022 | 10:29
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı | Video 02:41
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı | Video 14.05.2022 | 10:35
Gözü dönen adam husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu | Video 02:14
Gözü dönen adam husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu | Video 14.05.2022 | 09:21
Adana’da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı | Video 04:10
Adana’da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı | Video 14.05.2022 | 09:18
Sultangazi’de asker konvoyundaki araç, park halindeki minibüse çarptı | Video 01:11
Sultangazi'de asker konvoyundaki araç, park halindeki minibüse çarptı | Video 14.05.2022 | 09:56
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 00:44
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 14.05.2022 | 09:55
Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü | Video 00:23
Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü | Video 14.05.2022 | 09:56
Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar! O anlar kamerada | Video 02:13
Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar! O anlar kamerada | Video 14.05.2022 | 09:41
İstanbul’da ’Trafik Haftası’ böyle kapandı! Galata Kulesi’ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video 00:20
İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video 13.05.2022 | 22:33
Pakistan’da aşırı sıcaktan bunalan filler banyo yaptı | Video 02:38
Pakistan’da aşırı sıcaktan bunalan filler banyo yaptı | Video 13.05.2022 | 17:45
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı | Video 02:54
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı | Video 13.05.2022 | 17:03

İstanbul Tuzla’da 26 Nisan’dan beri kendisinden haber alınamayan Uğur Kahraman'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü belirlenen Kahraman’ın cesedi varil içinde bir apartman boşluğunda bulundu. Cinayeti itiraf eden eski kayınpeder Hüseyin S.; “Torunlarımı göstermemekle tehdit ediyordu tartıştık. Cesedi varile koyup bir apartman boşluğuna bıraktım” dediği öne sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da 27 Nisan'da polise giden Erdoğan Kahraman, iki çocuk babası 30 yaşındaki oğlu Uğur Kahraman'dan bir gündür haber alamadığını ve hayatında endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Bu başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis Uğur Kahraman'ın kayıplara karıştığı gün Tuzla'daki evden 13:58'de çıktığı tespit edildi. İncelenen güvenlik kamera ve cep telefon kayıtlarına göre Uğur Kahraman, en son eski kayınpederi Hüseyin S. İle görüştüğü tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre Hüseyin S., Uğur Kahraman'ı evinden arabasıyla alıp Tuzla'daki kendi evine götürdüğü ortaya çıktı.

EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Öte yandan konuyla ilgili kayıp kişinin profil analizini de yapan polis ekipleri kayıp Uğur Kahraman'ın 2 yıl önce eşi Ezgi A. İle boşanmıştı. Ezgi A. Hüseyin S.'nin kızıydı.

Boşanmanın ardından 2 çocuğun velayeti Kahraman ailesine verilmişti. Ortaya çıkan detaylara göre Uğur Kahraman'dan boşanan Ezgi A. Adıyaman'da bir başka kişiyle evlenmiş ve bir yıl önce de intihar etmişti. Polis tüm bu bilgileri, Uğur Kahraman'la kayıp olması bu olaylarla ilgisinin olup olmadığını araştırmaya başladı.

SON GÜNDE İTİRAF ETTİ

Elde edilen bilgiler üzerine polis Hüseyin S.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamada, kayıp olan eski damadıyla ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak gözaltının son gününde cinayeti itiraf etti.

"TORUNLARIMLA TEHDİT ETTİ"

Hüseyin S., olay günü eski damadı Uğur Kahraman'ı evinden aldığını söyleyerek " Bizim eve gittik. Torunlarım onlarda arada görüyordum. Ancak bana torunlarımı göstermemekle tehdit etti" dedi. Bu tartışmanın ardından çıkan kavgada olay gerçekleşti. Uğur Kahmaran'ı öldürdükten sonra cesedini varile koyduğunu anlatan zanlı Hüseyin S "Bir süre bahçemde sakladım. Sonra varili annem ve babamın yaşadığı apartmanda asansör boşluğuna koydum" dedi.

"CİNAYETİ KIZIMIN NAMUSU İÇİN İŞLEDİM"

Bu itirafın ardından polis Tuzla'daki eve giderek, varili şüphelinin dediği asansör boşluğunda buldu. Varilde açıldığnıda Uğur Kahraman'ın cesedi ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından zanlı adliyeye gönderildi. Şüpheli adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına " Kızımı öldüren uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu ve torunlarımın namusu için işledim" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA