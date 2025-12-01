Uludağ'da facia! Kaybolan iki çocuktan biri düşerek hayatını kaybetti | Video
01.12.2025 | 08:54
Bursa'da çıtıkları Uludağ Milli Parkı'nda kaybolan 2 çocuktan biri, düşerek başını sert zemine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan arama çalışmaları sonucu yaralı halde bulunan diğer çocuk ise hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
