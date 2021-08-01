Video Yaşam Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek | Video

Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek | Video

Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek | Video
01.08.2021 | 10:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek | Video 02:14
Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek | Video 01.08.2021 | 10:52
Asker konvoyu yolu kapattı | Video 01:22
Asker konvoyu yolu kapattı | Video 01.08.2021 | 10:21
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 03:13
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 01.08.2021 | 10:00
Arnavutköy’de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı | Video 01:12
Arnavutköy’de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı | Video 01.08.2021 | 09:36
İzmir’de parkı kana buladılar: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:35
İzmir’de parkı kana buladılar: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01.08.2021 | 09:36
Bahçelievler’de yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 03:18
Bahçelievler’de yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 01.08.2021 | 09:36
Hafriyat kamyonu faciasından kıl payı dönüldü. O anlar kamerada | Video 04:12
Hafriyat kamyonu faciasından kıl payı dönüldü. O anlar kamerada | Video 01.08.2021 | 09:36
Şarkıcı Gökçe'den Marmaris paylaşımı. Gözyaşları içinde yardım istedi | Video 02:09
Şarkıcı Gökçe'den Marmaris paylaşımı. Gözyaşları içinde yardım istedi | Video 01.08.2021 | 09:29
Muğla Milas'ta orman yangını | Video 01:27
Muğla Milas'ta orman yangını | Video 01.08.2021 | 09:05
Ege'de peş peşe depremler | Video 01:11
Ege'de peş peşe depremler | Video 01.08.2021 | 09:03
Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri paylaşıldı | Video 00:31
Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri paylaşıldı | Video 01.08.2021 | 08:49
Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü | Video 01:58
Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü | Video 01.08.2021 | 08:49
Ankara’da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 8 saat sonra sığınakta bulundu | Video 01:33
Ankara’da kayıp olan 5 yaşındaki otizmli çocuk 8 saat sonra sığınakta bulundu | Video 01.08.2021 | 08:49
Bozkırın ortasından kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor | Video 03:22
Bozkırın ortasından kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor | Video 01.08.2021 | 08:49
Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında | Video 02:08
Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında | Video 01.08.2021 | 08:49
‘Kim Milyoner Olmak İster’de 'Pazartesi' sorusu yarışmacının başını yaktı! | Video 03:14
‘Kim Milyoner Olmak İster’de 'Pazartesi' sorusu yarışmacının başını yaktı! | Video 01.08.2021 | 00:55
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş, bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:56
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş, bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video 31.07.2021 | 21:05
Felç geçiren Tuğba Özay, bugün kuyumcu açılışına katıldı! Tuğba Özay açılış sonrası açıklama yaptı! | Video 00:34
Felç geçiren Tuğba Özay, bugün kuyumcu açılışına katıldı! Tuğba Özay açılış sonrası açıklama yaptı! | Video 31.07.2021 | 20:56
POS cihazına takılan tramvay, raylardan çıkıp elektrik direğine çarptı | Video 01:37
POS cihazına takılan tramvay, raylardan çıkıp elektrik direğine çarptı | Video 31.07.2021 | 19:05
Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gördü! Sinir krizi nedeniyle felç geçiren Tuğba Özay bugün açılışa katıldı! | Video 00:10
Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gördü! Sinir krizi nedeniyle felç geçiren Tuğba Özay bugün açılışa katıldı! | Video 31.07.2021 | 18:25

Ümraniye Belediyesi, Antalya yangın bölgesinde devam eden çalışmalara yardımcı olmak için 17 personel ve 8 aracını yola çıkardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da başlayan ve yurdun çeşitli bölgelerine sıçrayan yangınlarla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Orman ve Tarım Bakanlığı öncülüğünde devam eden çalışmalara birçok kurum destek veriyor. Ümraniye Belediyesi de bu kapsamda, Antalya bölgesindeki yangınla mücadele eden ekiplere destek olmak amacıyla 8 araç ve 17 personelini bölgeye yolladı. 10 arama kurtarma personeli, 3 operatör, 2 ağır vasıta şoförü, 2 teknik personel hummalı bir şekilde sahada çalışan ekiplere yardımcı olacak. Ümraniye Belediyesi ekipleri, 2 JCB iş makinesi, 1 su tankeri, 4 arama kurtarma aracı ve 1 tırla birlikte yola çıktı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, "Birkaç gündür devam eden yangınları büyük bir kaygı ve üzüntüyle izliyoruz. Başta bakanlığımız olmak üzere, birçok resmi ve özel kuruluş büyük bir çabayla, gece gündüz mücadele ediyor. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak çalışmalara katkı sağlamak adına personel ve araç yönlendirdik. Yangın bölgelerinde yer alan ve canını ortaya koyarak çalışan herkesten Allah razı olsun. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA